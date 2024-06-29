...

Kocar-kacir, Pembalap Liar di Kawasan TMII Nekat Lawan Arah saat Dibubarkan Polisi

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Sabtu 29 Juni 2024 09:00 WIB
Aksi balap liar kembali terjadi di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Sabtu (29/6) dini hari. Para remaja seenaknya menutup badan jalan hingga arus lalu lintas terganggu. Polisi yang mendapat laporan pun mendatangi lokasi.
 
Seketika para pelaku balap liar langsung kocar-kacir membubarkan diri. Mereka nekat melawan arah dan mengabaikan keselamatan.
 
Reporter: Denhelmi Sajangbati
Produser: Reza Ramadhan

Berita Terkait

