Aksi balap liar kembali terjadi di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Sabtu (29/6) dini hari. Para remaja seenaknya menutup badan jalan hingga arus lalu lintas terganggu. Polisi yang mendapat laporan pun mendatangi lokasi.
Seketika para pelaku balap liar langsung kocar-kacir membubarkan diri. Mereka nekat melawan arah dan mengabaikan keselamatan.
Reporter: Denhelmi Sajangbati
Produser: Reza Ramadhan
