Terekam CCTV, Sejoli Culik Balita 4 Tahun di Johar Baru dengan Motor Bernopol B 3900 ETZ

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 29 Juni 2024 07:00 WIB
Aksi penculikan balita berusia 4 tahun di Jalan Rawa Tengah, Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat Terekam CCTV. Pelaku pasangan sejoli menculik Kaisar Melviano Alvaro saat bermain diseberang rumah orang tuanya.
 
Korban dibawa kabur dengan motor dengan nomor polisi B 3900 ETZ, diduga pelaku wanita cukup hafal dengan lokasi sekitar. Ayah korban berharap agar kedua pelaku bisa segera mengembalikan korban ke rumah 
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(fru)

