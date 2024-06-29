Aksi penculikan balita berusia 4 tahun di Jalan Rawa Tengah, Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat Terekam CCTV. Pelaku pasangan sejoli menculik Kaisar Melviano Alvaro saat bermain diseberang rumah orang tuanya.

Korban dibawa kabur dengan motor dengan nomor polisi B 3900 ETZ, diduga pelaku wanita cukup hafal dengan lokasi sekitar. Ayah korban berharap agar kedua pelaku bisa segera mengembalikan korban ke rumah

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(fru)

