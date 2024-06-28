...

Laporan Langsung Harga Sembako Naik di Pasaran, Minyakita Dijual Rp17 Ribu

Giffar Rivana, Jurnalis · Jum'at 28 Juni 2024 11:30 WIB
Harga sembako mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Di Pasar Palmerah Jakarta Pusat, harga minyak goreng subsidi pemerintah Minyakita dibanderol dengan harga Rp17 ribu lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, yakni Rp14 ribu.
 
Pedagang mengaku kenaikan harga Minyakita sudah berlangsung lebih dari 1 bulan lamanya dikarenakan harga Minyakita yang sudah mengalami kenaikan dari agen pemasok.
 
PTC: Amrina Rida- Reporter MNC Media
 
Reporter : Giffar Rivana, Amrina Rida
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

