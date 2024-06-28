Harga sembako mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Di Pasar Palmerah Jakarta Pusat, harga minyak goreng subsidi pemerintah Minyakita dibanderol dengan harga Rp17 ribu lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, yakni Rp14 ribu.

Pedagang mengaku kenaikan harga Minyakita sudah berlangsung lebih dari 1 bulan lamanya dikarenakan harga Minyakita yang sudah mengalami kenaikan dari agen pemasok.

PTC: Amrina Rida- Reporter MNC Media

Reporter : Giffar Rivana, Amrina Rida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News