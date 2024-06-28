Warga Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dihebohkan dengan peristiwa seekor sapi yang tercebur ke dalam sumur, Jumat (28/06)

Sapi betina jenis Brahma dengan berat kurang lebih 300 kg milik Satuhar ini tercebur ke sumur sedalam 10 meter

Petugas BPBD dan pemadam kebakaran Kabupaten Lumajang yang datang ke lokasi harus berjibaku mengangkat sapi dengan menggunakan katrol. Petugas sempat terkendala lubang diameter sumur yang sempit sehingga menyulitkan petugas saat proses menyematkan tali ke badan sapi

Akhirnya petugas berhasil mengangkat sapi setelah berupaya selama kurang lebih 2 jam. Namun kondisi sapi sudah dalam keadaan lemas karena terlalu lama dalam sumur. Tak lama setelah berhasil dievakuasi sapi milik Satuhar ini tidak bisa tertolong dan akhirnya mati

Reporter : Yayan Nugroho

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News