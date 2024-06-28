...

Kompolnas Jaring 20 Polsek Terbaik Se-Indonesia dalam Pelayanan Masyarakat, Berikut Daftarnya

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Jum'at 28 Juni 2024 23:30 WIB
Kompolnas menjaring 20 Polsek terbaik se-Indonesia untuk pelayanan masyarakat.
 
Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan menjadi salah satu Polsek di lingkungan Polda Metro Jaya yang masuk nominasi. Tim penilaian Kompolnas melakukan pengecekan satu persatu ruangan pelayanan yang berada Polsek Mampang.
 
Penilaian di lihat dari beberapa aspek mulai dari inovasi yang berkelanjutan, hingga pelayanan humanis kepolisian. Terdapat 20 Polsek yang masuk dalam data Kompolnas, 10 Polsek tipe B dan 10 Polsek dari tipe A.
 
