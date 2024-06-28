Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta membuka satu TPS untuk para warga negara Iran yang hendak memberikan suaranya dalam pemilihan presiden, Jumat (28/6/2024). TPS berlokasi di Jalan Tulung Agung, Menteng, Jakarta Pusat.

Iran menyelenggarakan pemilihan Presiden untuk mencari pengganti mendiang Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan pesawat pada Mei 2024 lalu. Terdapat empat kandidat calon presiden dalam pemilihan ini.

Reporter : Widya Michella Nur Syahida Produser: Reza Ramadhan

