Cari Presiden Pengganti Mendiang Ebrahim Raisi, Iran Buka TPS di Jakarta

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Jum'at 28 Juni 2024 13:00 WIB
Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta membuka satu TPS untuk para warga negara Iran yang hendak memberikan suaranya dalam pemilihan presiden, Jumat (28/6/2024). TPS berlokasi di Jalan Tulung Agung, Menteng, Jakarta Pusat.
 
Iran menyelenggarakan pemilihan Presiden  untuk mencari pengganti mendiang Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan pesawat pada Mei 2024 lalu. Terdapat empat kandidat calon presiden dalam pemilihan ini. 
 
