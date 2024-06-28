Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) akan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor di PN Jakpus, Jumat (29/6/2024). SYL akan jalani sidang tuntutan bersama dua mantan anak buahnya.

Yakni, eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta. SYL sendiri didakwa telah meraup uang sebesar Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan gratifikasi di Kementan.

Jumlah tersebut dikumpulkan SYL dan 2 terdakwa lain dalam kurun waktu 2020-2023.

Reporter : Achmad Al Fiqri

Produser: Reza Ramadhan

