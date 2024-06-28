...

Tinjau Pengerukan Kali Semongol Tegal Alur, Heru Budi dan Gibran Bagi-Bagi Susu dan Buku

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Jum'at 28 Juni 2024 10:30 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau pengerukan Kali Semongol, di Kelurahan Tegal Alur, Jumat (28/6/2024).
 
Dalam kesempatan itu Heru dan Gibran juga membagi-bagikan susu dan buku tulis. Warga tampak mengantre untuk mendapatkan sembako dalam kain tas besar tersebut.
 
Gibran sesekali berhenti saat melintas melalui lorong gang kecil. Kemudian ia membagi-bagikan susu, buku, dan kotak pensil. Sejumlah petugas membantu untuk mengarahkan warga agar tertib saat proses pembagian sembako tersebut.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

