Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau pengerukan Kali Semongol, di Kelurahan Tegal Alur, Jumat (28/6/2024).

Dalam kesempatan itu Heru dan Gibran juga membagi-bagikan susu dan buku tulis. Warga tampak mengantre untuk mendapatkan sembako dalam kain tas besar tersebut.

Gibran sesekali berhenti saat melintas melalui lorong gang kecil. Kemudian ia membagi-bagikan susu, buku, dan kotak pensil. Sejumlah petugas membantu untuk mengarahkan warga agar tertib saat proses pembagian sembako tersebut.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

