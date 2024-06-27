...

Perayaan Yadnya Kasada dan Melarung Ongkek

Hana Purwadi, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2024 23:30 WIB
Umat Hindu Tengger dari empat kabupaten melaksanakan perayaan Yadnya Kasada dan melarung ongkek di Probolinggo, Jawa Timur. Ongkek atau sesaji berupa sayuran dan hewan ternak di larung ke kawah Gunung Bromo.
 
Sebelum dilarung, ongkek tersebut didoakan terlebih dahulu. Setelah didoakan, ongkek ramai-ramai dilarung ke kawah Gunung Bromo.
 
Pelaksanaan Yadnya Kasada ini tertutup untuk wisatawaan dengan harapan umat Hindu Tengger yang melaksanakan ritual berjalan khidmat
 
Kontributor: Hana Purwadi

(rns)

Berita Terkait

