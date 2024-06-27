Kabupatan Sumba Timur kaya akan potensi wisatanya. Salah satunya kekayaan adat dan budayanya. Kampung adat dengan batu megalitikum menjadi keunikan tersendiri. Salah satunya bisa ditemui di Kampung Praiyawang.

Di kampung ini, mata akan dimanjakan dengan tampilan sejumlah rumah adat tradisional Sumba. Deretan batu megalit dengan kekhasannya masing-masing juga menjadi pemandangan yang sulit di tempat lain.

Kuburan batu megalit di sini yang tertua di buat akhir tahun 1800. Kisah paling mencekam dimiliki oleh kuburan batu yang disebut Watu Mbeni atau batu yang mengamuk.

Tim Liputan iNews

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News