...

Praiyawang, Kampung Adat dengan Batu Megalitikum di Sumba NTT

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2024 23:45 WIB
A A A
Kabupatan Sumba Timur kaya akan potensi wisatanya. Salah satunya kekayaan adat dan budayanya. Kampung adat dengan batu megalitikum menjadi keunikan tersendiri. Salah satunya bisa ditemui di Kampung Praiyawang.
 
Di kampung ini, mata akan dimanjakan dengan tampilan sejumlah rumah adat tradisional Sumba. Deretan batu megalit dengan kekhasannya masing-masing juga menjadi pemandangan yang sulit di tempat lain.
 
Kuburan batu megalit di sini yang tertua di buat akhir tahun 1800. Kisah paling mencekam dimiliki oleh kuburan batu yang disebut Watu Mbeni atau batu yang mengamuk.
 
Tim Liputan iNews

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini