Atraksi air mancur Tirta Cerita kini menjadi daya tarik utama Taman Mini Indonesia Indah. Pertunjukan ini tersedia secara gratis bagi para pengunjung.

Air mancur ini mengandalkan teknologi water screen yang menampilkan animasi cerita legenda Nusantara dari anak bangsa.

Atraksi ini dilengkapi aransemen musik daerah dan pencahayaan, membuat semburan air dengan pola-pola indah.

Pertunjukan ini tersedia setiap hari pada pukul 18.30 WIB berdurasi 20 menit.

