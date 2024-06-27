...

Lalu Zohri & 2 Atlet Panjat Tebing Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2024 22:15 WIB
Lalu Muhammad Zohri lolos menjadi wakil Indonesia pada Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga atletik nomor Men's 100m melalui alokasi Universality Place. Bagi Zohri ini merupakan kali kedua multievent terbesar sejagad raya.
 
Dengan masuknya Zohri, maka Indonesia kini terdisi dari 26 atlet dari 10 cabang olahraga. Merah Putih masih berpotensi menambah skuadnya dari cabang renang dan judo.
 
Selain Zohri, dua atlet panjat tebing Indonesia juga lolos ke Olimpiade Paris 2024.
 
