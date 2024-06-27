Sebanyak 450 jemaah haji asal Kabupaten Gowa tiba di asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan

Dengan menumpangi 10 unit bus, kedatangan para jemaah haji ini disambut gembira ratusan keluarga yang menunggu sejak pagi di depan pintu gerbang asrama haji. Tangis haru pecah saat jemaah haji ini bertemu keluarga mereka setelah sebulan penantian

Rombogan Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 5 ini tiba di tanah air setelah menempuh perjalanan selama 11 jam dari Bandara Internasional Madinah menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

Sebelum dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing, para rombongan jemaah haji ini mengikuti proses serah terima dari PPIH Debarkasi Makassar ke PPIH Daerah

Reporter : Wahyu Ruslan

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News