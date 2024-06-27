...

450 Jemaah Haji Kloter 5 UPG Tiba di Makassar, Diwarnai Tangis Haru Keluarga

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2024 22:45 WIB
A A A
Sebanyak 450 jemaah haji asal Kabupaten Gowa tiba di asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan
 
Dengan menumpangi 10 unit bus, kedatangan para jemaah haji ini disambut gembira ratusan keluarga yang menunggu sejak pagi di depan pintu gerbang asrama haji. Tangis haru pecah saat jemaah haji ini bertemu keluarga mereka setelah sebulan penantian
 
Rombogan Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 5 ini tiba di tanah air setelah menempuh perjalanan selama 11 jam dari Bandara Internasional Madinah menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
 
Sebelum dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing, para rombongan jemaah haji ini mengikuti proses serah terima dari PPIH Debarkasi Makassar ke PPIH Daerah
 
Reporter : Wahyu Ruslan
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini