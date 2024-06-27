...

Paksa Terobos Istana, Unjuk Rasa Mahasiswa di Bogor Diwarnai Kericuhan

Andi Firmansyah, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2024 23:16 WIB
Aksi unjuk rasa BEM se-Bogor disekitar Istana Bogor diwarnai kericuhan, Kamis (27/6).
 
Kericuhan dipicu saat massa aksi mencoba menerobos barikade polisi untuk menuju pintu masuk Istana Bogor.
 
Massa aksi menuntut Pemerntah agar membatalkan program Tapera yang dianggap memberatkan rakyat. Massa juga menolak RUU Penyiaran karena dinilai membatasi kegiatan jurnalistik
 
Kontributor: Andi Firmansyah

(rns)

