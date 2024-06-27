Aksi unjuk rasa BEM se-Bogor disekitar Istana Bogor diwarnai kericuhan, Kamis (27/6).

Kericuhan dipicu saat massa aksi mencoba menerobos barikade polisi untuk menuju pintu masuk Istana Bogor.

Massa aksi menuntut Pemerntah agar membatalkan program Tapera yang dianggap memberatkan rakyat. Massa juga menolak RUU Penyiaran karena dinilai membatasi kegiatan jurnalistik

Kontributor: Andi Firmansyah

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News