Elite Partai Perindo dan PKS Bertemu, Sebut Banyak Kesamaan di Pilkada 2024

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2024 22:00 WIB
Kedatangan Elit Partai Perindo ke markas PKS disambut langsung oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, Kamis (27/6). Dalam pertemuan ini Partai Perindo diwakili Ketua Harian Nasional Angela Tanoesoedibjo 
 
Ketua Harian Nasional I DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo berharap komunikasi dengan PKS terus terjalin untuk membangun Indonesia. Angela menekankan bahwa penting bagi Partai Perindo membuka komunikasi dengan semua partai politik termasuk PKS.
 
Sementara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa Perindo dan PKS memiliki banyak kesamaan dalam pilkada. PKS juga secara terbuka mengajak Perindo untuk ikut mendukung Anies-Sohibul Iman dalam Pilkada Jakarta
 
