Pengelola parkir Kalijodo membantah adanya aksi pungli di Jalan Kepanduan II seberang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo.

Kendaraan dikenakan biaya retribusi parkir apabila memang parkir di sisi kiri Jalan Kepanduan II yang berdekatan dengan dinding pembatas turap Kali Angke.

Area Jalan Kepanduan II memang dapat dilintasi secara gratis khususnya untuk kendaraan dari Jalan Pangeran Tubagus Angke hendak menuju ke Jalan Teluk Gong Raya. Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan dugaan Pungli di area masuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo.

