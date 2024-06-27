Sejumlah organisasi buruh melakukan aksi tolak Tapera, Kamis (27/6). Lokasi di depan Kantor Kemenkeu, Jalan Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat.

Ribuan buruh mulai mengepung Kantor Kemenkeu sejak pukul 11.30 WIB. Mereka mulai berkumpul depan gerbang Kemenkeu pada pukul 12.00 WIB.

Turut hadir organisasi buruh dari FSP, LEM dan SPSI di depan Kantor Kemenkeu. Para anggota polisi juga sudah tampak memasang barikade di depan Kantor Kemenkeu.

Banyaknya buruh yang ikut aksi, polisi menutup Jalan Dr. Wahidin Raya-Gunung Sahari

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Akira AW

