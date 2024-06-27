Beginilah proses penangkapan seekor ular piton sepanjang 3 meter. Lokasi di Pet Shop Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis (27/6).
Ular sepanjang 3 meter itu ditemukan bersembunyi dibawa tumpukan barang. Banyaknya tumpukan barang, ular dibawa ke Kantor Dinas Damkar Parepare. Selanjutnya ular tersebut rencananya akan dilepasliarkan ke hutan.
Kontributor: Erwin Eka Pratama
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow