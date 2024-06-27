...

Kejati Jabar Umumkan Berkas Perkara Pegi Setiawan Masih Belum Lengkap

Ervan David, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2024 12:30 WIB
Kejati Jabar menyebut berkas perkara Pegi Setiawan masih belum lengkap (P18), Kamis (27/6). Kejati Jabar juga belum mengembalikan berkas tersebut karena masih mencari petunjuk lain.
 
Informasi terkait kelengkapan berkas sudah diinformasikan kepada penyidik Polda Jabar, Senin (24/6). Di samping itu, alat bukti dan fakta berkas perkara masih belum memenuhi unsur.
 
Kejati Jabar kembali memberikan waktu satu pekan untuk penyidik Polda Jabar melengkapi berkas.
 
