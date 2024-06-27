Kejati Jabar menyebut berkas perkara Pegi Setiawan masih belum lengkap (P18), Kamis (27/6). Kejati Jabar juga belum mengembalikan berkas tersebut karena masih mencari petunjuk lain.

Informasi terkait kelengkapan berkas sudah diinformasikan kepada penyidik Polda Jabar, Senin (24/6). Di samping itu, alat bukti dan fakta berkas perkara masih belum memenuhi unsur.

Kejati Jabar kembali memberikan waktu satu pekan untuk penyidik Polda Jabar melengkapi berkas.

Kontributor: Ervan David

Produser: Akira AW

(fru)

