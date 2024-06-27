Kelumpuhan server Pusat Data Nasional (PDN) tidak hanya berimbas kepada pelayanan publik. Namun penyelenggara biro travel umroh dan haji juga turut merasakan dampak tersebut. Salah satunya biro travel umroh dan haji di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/6).

Mereka mengaku khawatir karena server PDN sudah eror sejak enam hari terakhir ini. Ratusan calon jemaah umroh pun dipastikan terancam gagal berangkat ke Tanah Suci.

Kontributor: Sony Hermawan

Produser: Akira AW

