Petugas Satpol PP Kota Metro Lampung mengamankan satu keluarga manusia silver, Kamis (27/6). Satu keluarga tersebut terdiri dari tiga orang wanita, satu pria dan balita berusia 3 tahun.

Keluarga manusia silver ini mengaku baru satu minggu melakukan pekerjaannya di Kota Metro. Mereka beralasan terpaksa menjadi manusia silver karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan anak.

Kontributor: Tinus Ristanto

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News