Hari pertama, server PPDB tingkat SMA/SMK di Depok mengalami down, Kamis (27/6). Para calon siswa kesulitan dalam mengakses data pada server. Waka Humas SMAN 1 Kota Depok membenarkan hal tersebut, namun tak berlangsung lama.

Diketahui, hari pertama PPDB setiap tahunnya selalu mengalami gangguan. Hal ini membuat para orang tua khawatir anaknya tak dapat masuk ke sekolah tujuan.

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News