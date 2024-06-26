...

Jemaah Haji Asal Mandailing Natal Kecewa Garuda Delay Sampai 12 Jam

Ahmad Husein Lubis, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 13:34 WIB
Kepulangan jemaah haji KNO-03 asal Mandailing Natal, Sumut tertunda. Para jemaah dijadwalkan pulang ke Tanah Air, Selasa (25/6) pukul 18.00 WAS. Namun, penerbangan tersebut ditunda hingga Rabu (26/6) pukul 06.00 WAS pagi. 
 
Mereka pun terpaksa menunggu hingga 12 jam lamanya. Para jemaah mengaku kecewa karena sejak berangkat ke Tanah Suci sudah mengalami keterlambatan. 
 
Kontributor: Ahmad Husein Lubis
Produser: Akira AW

(fru)

Berita Terkait

