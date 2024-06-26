Kepulangan jemaah haji KNO-03 asal Mandailing Natal, Sumut tertunda. Para jemaah dijadwalkan pulang ke Tanah Air, Selasa (25/6) pukul 18.00 WAS. Namun, penerbangan tersebut ditunda hingga Rabu (26/6) pukul 06.00 WAS pagi.
Mereka pun terpaksa menunggu hingga 12 jam lamanya. Para jemaah mengaku kecewa karena sejak berangkat ke Tanah Suci sudah mengalami keterlambatan.
Kontributor: Ahmad Husein Lubis
Produser: Akira AW
