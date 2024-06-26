PPATK mengungkap Kecamatan Bogor Selatan menjadi wilayah dengan tansaksi terbesar judi online di Indonesia.

Sejumlah ASN di Wilayah Kecamatan Bogor Selatan masih menunggu data resmi dari Pemerintah Pusat untuk melakukan mitigasi. Sementara, Polresta Bogor Kota akan menggencarkan operasi pemberantasan judi online di masyarakat.

Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut wilayah Kecamatan Bogor Selatan menjadi daerah dengan transaksi judi online terbesar dengan nilai transaksi mencapai Rp349 milyar

Kontributor: Andi Firmansyah

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News