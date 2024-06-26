...

Camat Kaget Paparan Judi Online di Bogor Selatan Tertinggi di Indonesia, Transaksi Capai Rp349 Miliar

Andi Firmansyah, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 23:45 WIB
PPATK mengungkap Kecamatan Bogor Selatan menjadi wilayah dengan tansaksi terbesar  judi online di Indonesia.
 
Sejumlah ASN di Wilayah Kecamatan Bogor Selatan masih menunggu data resmi dari Pemerintah Pusat untuk melakukan mitigasi. Sementara, Polresta Bogor Kota akan menggencarkan operasi pemberantasan judi online di masyarakat.
 
Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut wilayah Kecamatan Bogor Selatan menjadi daerah dengan transaksi judi online terbesar dengan nilai transaksi mencapai Rp349 milyar
 
