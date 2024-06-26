Presiden Jokowi sidak gudang Bulog di Jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (26/6).

Selain meninjau stok beras, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan kepada warga berupa paket sembako berupa beras, minyak goreng, gula dan makanan ringan. Jokowi memastikan stok beras di tanah air aman karena menyimpan 1,7 juta ton beras.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan kunjungan kerja ke Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan.

Kontributor: Ade Sata

(rns)

