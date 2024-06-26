Kantor Kelas 1 TPI Semarang hingga saat ini belum bisa mencetak paspor sejak PDN mengalami gangguan server. Akibatnya ribuan paspor belum bisa dicetak, namun untuk pelayanan maupun perekaman data masih dapat dilayani.

Sementara, Kepala Kantor Imigrasi Jawa Tengah memastikan pelayanan untuk pembuatan paspor sudah mulai berangsur pulih namun, untuk percepatan paspor elektronik masih mengalami kendala dengan adanya gangguan server PDN.

Kontributor: Wisnu Wardhana

(rns)

