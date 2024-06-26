...

Rakor Persiapan Pilkada Serentak di Makassar, Menko Polhukam: Samakan Persepsi Agar Pilkada Damai

Yoel Yusvin, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 21:45 WIB
Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi bersama penyelenggara pemilu, KPU, TNI/Polri dan Kejaksaan jelang Pilkada serentak. Rapat koordinasi kesiapan penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2024 dipusatkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
 
Menko Polhukam meminta seluruh penyelenggara pemilu agar tetap netral dalam Pilkada serentak yang baru pertama dilaksanakan di Indonesia. Menko Polhukam juga berharap aparat TNI/Polri untuk cepat melakukan pemetaan terhadap wilayah yang dianggap rawan konflik.
 
