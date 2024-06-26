Usai dikabarkan menghilang, seorang pria penagih koperasi ditemukan tewas dicor dikubur di halaman belakang toko. Kejadian tersebut terjadi di Jalan KH Dahlan, Maskerebet Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, Rabu (26/6/2024)

Korban ditemukan dengan kondisi tubuh telah hancur mengeluarkan aroma tak sedap. Identitas korban diduga Anton Eka Syahputra seorang pria penagih koperasi yang 18 hari lalu dikabarkan hilang oleh keluarganya

Saat ini keluarga korban dalam keadaan shock bersedih tak meyangka menemukan dalam kondisi mengenaskan. Selanjutnya, seusai dievakuasi jasad korban dibawa ke RS Bhayangkara Palembang guna diautopsi

Kontributor : Guntur

Produser : Febry Rachadi

(rns)

