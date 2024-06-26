...

Sempat Hilang, Pria Penagih Ditemukan Tewas Terkubur di Belakang Ruko di Palembang

Guntur, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 19:30 WIB
Usai dikabarkan menghilang, seorang pria penagih koperasi ditemukan tewas dicor dikubur di halaman belakang toko. Kejadian tersebut terjadi di Jalan KH Dahlan, Maskerebet Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, Rabu (26/6/2024)
 
Korban ditemukan dengan kondisi tubuh telah hancur mengeluarkan aroma tak sedap. Identitas korban diduga Anton Eka Syahputra seorang pria penagih koperasi yang 18 hari lalu dikabarkan hilang oleh keluarganya
 
Saat ini keluarga korban dalam keadaan shock bersedih tak meyangka menemukan dalam kondisi mengenaskan. Selanjutnya, seusai dievakuasi jasad korban dibawa ke RS Bhayangkara Palembang guna diautopsi
 
