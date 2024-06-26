Pengosongan rumah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur diwarnai kericuhan, Rabu (26/06)

Pihak kurator PT ASCO Asnawi Agung Coorporation yang melakukan pengosongan sempat berdebat dengan penghuni rumah. Wanita ini bertahan di dalam rumah dengan maksud menunda eksekusi sampai pemilik rumah tiba

Kericuhan hingga nyaris terjadi baku pukul pun terjadi saat pemilik rumah datang. Sempat terjadi perdebatan terkait status lahan hingga proses gugatan di persidangan, proses eksekusi pun batal dilaksanakan

Di kawasan perumahan Pulogebang Permai Cakung ini, Pihak Kurator melakukan pengosongan enam rumah atas aset Kepailitan PT ASCO Asnawi Agung Coorporation

Reporter : Rio Manik

Produser : Febry Rachadi

(rns)

