Eksekusi Rumah di Pulogebang Jakarta Timur Diwarnai Kericuhan

Rio Manik, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 19:06 WIB
Pengosongan rumah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur diwarnai kericuhan, Rabu (26/06)
 
Pihak kurator PT ASCO Asnawi Agung Coorporation yang melakukan pengosongan sempat berdebat dengan penghuni rumah. Wanita ini bertahan di dalam rumah dengan maksud menunda eksekusi sampai pemilik rumah tiba
 
Kericuhan hingga nyaris terjadi baku pukul pun terjadi saat pemilik rumah datang. Sempat terjadi perdebatan terkait status lahan hingga proses gugatan di persidangan, proses eksekusi pun batal dilaksanakan
 
Di kawasan perumahan Pulogebang Permai Cakung ini, Pihak Kurator melakukan pengosongan enam rumah atas aset Kepailitan PT ASCO Asnawi Agung Coorporation
 
Reporter : Rio Manik
Produser : Febry Rachadi

