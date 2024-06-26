Lembaga Perlindungan Hukum Padang datang ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Mereka datang mewakili pihak keluarga dan saksi dalam kasus tewasnya Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum anggota Sabhara Polda Sumatra Barat

Kedatangan LBH Padang untuk mengajukan permohonan perlindungan untuk keluarga Afif dan para saksi yang mengetahui kejadian

Sedikitnya 6 orang mengajukan permohonan perlindungan lantaran khawatir mendapatkan intimidasi dan ancaman

Reporter : Rio Manik

Produser : Febry Rachadi

