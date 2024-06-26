...

LBH Padang Datangi LPSK, Minta Perlindungan Saksi Terkait Kasus Tewasnya Afif Maulana

Rio Manik, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 18:30 WIB
Lembaga Perlindungan Hukum Padang datang ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 
Mereka datang mewakili pihak keluarga dan saksi dalam kasus tewasnya Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum anggota Sabhara Polda Sumatra Barat
 
Kedatangan LBH Padang untuk mengajukan permohonan perlindungan untuk keluarga Afif dan para saksi yang mengetahui kejadian
 
Sedikitnya 6 orang mengajukan permohonan perlindungan lantaran khawatir mendapatkan intimidasi dan ancaman 
 
Reporter : Rio Manik
Produser : Febry Rachadi

(rns)

