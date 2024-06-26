Lembaga Perlindungan Hukum Padang datang ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Mereka datang mewakili pihak keluarga dan saksi dalam kasus tewasnya Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum anggota Sabhara Polda Sumatra Barat
Kedatangan LBH Padang untuk mengajukan permohonan perlindungan untuk keluarga Afif dan para saksi yang mengetahui kejadian
Sedikitnya 6 orang mengajukan permohonan perlindungan lantaran khawatir mendapatkan intimidasi dan ancaman
Reporter : Rio Manik
Produser : Febry Rachadi
