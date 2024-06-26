...

Tingkatkan Hasil Pertanian, Jokowi Serahkan 31 Pompa ke Petani di Kotawaringin Timur

Normansyah, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 18:15 WIB
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungannya, Jokowi meninjau kawasan pertanian yang berada di Desa Bapeang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
 
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan berupa 31 unit pompa air kepada para petani. Program pompanisasi ini merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi kekeringan menjelang musim kemarau sehingga masa panen tetap berlangsung
 
