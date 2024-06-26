Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungannya, Jokowi meninjau kawasan pertanian yang berada di Desa Bapeang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan berupa 31 unit pompa air kepada para petani. Program pompanisasi ini merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi kekeringan menjelang musim kemarau sehingga masa panen tetap berlangsung

Reporter : Normansyah

Produser : Febry Rachadi

(rns)

