Pembongkaran Lapak PKL di Kawasan Puncak, Pedagang dan Satpol PP kembali Bentrok

Wildan Hidayat, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 17:16 WIB
Bentrokan antara pedagang dan Satpol PP Kabupaten Bogor kembali terjadi di hari ketiga pembongkaran lapak PKL kawasan puncak, Cisarua, Bogor. Petugas membongkar sisa-sisa lapak yang masih ada di sepanjang jalur puncak
 
Tidak terima bangunan semi permanennya dibongkar oleh Satpol PP, pedagang melakukan perlawanan hingga terjadi bentrokan. Akibat bentrokan tersebut dua orang Satpol PP dan pedangan mengalami luka-luka
 
Sebelumnya, 300 lebih lapak PKL yang ada di sepanjang jalan Raya Cisarua, Kawasan Wisata Puncak Bogor, dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bogor
 
Reporter : Wildan Hidayat
Produser : Febry Rachadi

(rns)

