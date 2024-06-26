Bentrokan antara pedagang dan Satpol PP Kabupaten Bogor kembali terjadi di hari ketiga pembongkaran lapak PKL kawasan puncak, Cisarua, Bogor. Petugas membongkar sisa-sisa lapak yang masih ada di sepanjang jalur puncak

Tidak terima bangunan semi permanennya dibongkar oleh Satpol PP, pedagang melakukan perlawanan hingga terjadi bentrokan. Akibat bentrokan tersebut dua orang Satpol PP dan pedangan mengalami luka-luka

Sebelumnya, 300 lebih lapak PKL yang ada di sepanjang jalan Raya Cisarua, Kawasan Wisata Puncak Bogor, dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bogor

Reporter : Wildan Hidayat

Produser : Febry Rachadi

(rns)

