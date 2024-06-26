...

Kecelakaan Beruntun Libatkan 5 Kendaraan di Jember Jawa Timur

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2024 10:53 WIB
Beginilah video yang memperlihatkan sesaat usai terjadinya tabrakan beruntun di lampu merah Jalan Hayam Wuruk, Jember, Jawa Timur, Rabu (26/6). Empat mobil ringsek di bagian depan, sedangkan 1 mobil plat merah ringsek di bagian belakang.
 
Kecelakaan beruntun tersebut memicu arus kendaraan di Jalan Hayam Wuruk macet total. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa kecelakaan tersebut.
 
Kejadian berawal saat mobil terdepan berhenti mendadak saat mendekati lampu merah. Sedangkan mobil di belakangnya tak mampu menguasai rem hingga membentur mobil di depan.
 
Kontributor: Bambang Sugiarto 
Produser: Akira AW

(fru)

