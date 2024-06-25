Harga Minyakita di Pasar Sunggingan Baru, Boyolali, Jawa Tengah, alami kenaikan, Selasa (25/6).

Harga Minyakita sebelumnya dijual Rp14.000 saat ini naik menjadi Rp16.000 per liternya. Kenaikan harga minyak terjadi secara bertahap, minggu lalu di kisaran Rp15.000 per liter.

Para pedagang mengaku tidak mengetahui pasti penyebab naiknya harga minyak goreng. Pedagang terpaksa menjual minyak goreng dengan harga yang tidak sesuai pada label.

