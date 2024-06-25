Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman menanggapi soal rencana Anies Baswedan untuk menemui Prabowo Subianto sebelum mencalonkan kembali pada Pilkada Jakarta.

Habiburokhman sendiri tak menutup kemungkinan karena komunikasi antar kedua tokoh bangsa adalah hal yang baik. Ia juga mengatakan tak ada rasa baper dari Prabowo shingga hal tersebut mungkin saja terjadi.

Reporter : Abdul Aziz

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News