Ratusan emak-emak beserta relawan menggelar aksi unjuk rasa soal sengkarut permasalahan proses PPDB di depan SMA Negeri 4 Depok, Selasa (25/6) siang.
Massa membawa spanduk yang memprotes pelaksanaan PPDB SMA-SMK Depok. Massa aksi juga menyanyikan sejumlah yel-yel. Mereka menyoroti banyaknya persoalan dalam proses PPDB Tahun 2024 ini. Hal ini berdampak langsung ke calon peserta didik.
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan
