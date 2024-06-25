...

Sengkarut Masalah PPDB, Ratusan Emak-Emak Gelar Demo di Depan SMAN 4 Depok

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2024 20:00 WIB
Ratusan emak-emak beserta relawan menggelar aksi unjuk rasa soal sengkarut permasalahan proses PPDB di depan SMA Negeri 4 Depok, Selasa (25/6) siang.
 
Massa membawa spanduk yang memprotes pelaksanaan PPDB SMA-SMK Depok. Massa aksi juga menyanyikan sejumlah yel-yel. Mereka menyoroti banyaknya persoalan dalam proses PPDB Tahun 2024 ini. Hal ini berdampak langsung ke calon peserta didik.
 
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan

