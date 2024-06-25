Propam Polres Pangkep merazia ponsel milik anggota Polri buntut kasus judi online. Razia itu dilakukan seusai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit soal praktik judi online.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh pada ponsel anggota sebagai bentuk penekanan dan ketegasan memberantas judi online yang sudah meresahkan. Meski demikian, sebagian besar personel tidak memasang aplikasi tersebut

Kontributor: Udin Syahruddin

Produser: Akira AW

(fru)

