Polda Sumut tengah melakukan penyelidikan terkait laporan pungli yang terjadi di SMAN 8 Medan. Kasus ini menarik perhatian usai anak pelapor yang sekolah di SMAN 8 Medan tinggal kelas

Hal itu dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Selasa (25/6). Ia mengatakan pihaknya akan menggali laporan tersebut dalam proses penyelidikan.

Kontributor: Aminoer Rasyid

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News