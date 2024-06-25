Polda Sumut tengah melakukan penyelidikan terkait laporan pungli yang terjadi di SMAN 8 Medan. Kasus ini menarik perhatian usai anak pelapor yang sekolah di SMAN 8 Medan tinggal kelas
Hal itu dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Selasa (25/6). Ia mengatakan pihaknya akan menggali laporan tersebut dalam proses penyelidikan.
