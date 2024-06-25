...

Polda Sumut Selidiki Laporan Dugaan Pungli di SMAN 8 Medan, Kepsek Diperiksa

Aminoer Rasyid, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2024 11:20 WIB
Polda Sumut tengah melakukan penyelidikan terkait laporan pungli yang terjadi di SMAN 8 Medan. Kasus ini menarik perhatian usai anak pelapor yang sekolah di SMAN 8 Medan tinggal kelas
 
Hal itu dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Selasa (25/6). Ia mengatakan pihaknya akan menggali laporan tersebut dalam proses penyelidikan.
 
Kontributor: Aminoer Rasyid
Produser: Akira AW

