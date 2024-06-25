...

Ricuh! Ratusan Warga Grobogan Berdesakan dan Saling Dorong Berebut Gunungan Hasil Bumi

Rustaman Nusantara, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2024 11:00 WIB
Ratusan warga Grobogan, Jawa Tengah saling berdesakan dan berebut gunungan, Selasa (25/6). Warga yang saling serobot untuk naik ke atas gunungan terjatuh dan menimpa warga di bawahnya. Meski demikian, warga mengaku senang dan tidak dendam dengan warga yang menimpa mereka. 
 
Proses rebutan gunungan kembali dilanjutkan dengan warga yang saling lempar hasil bumi. Dalam aksi saling lempar ini, banyak warga yang terkena di bagian kepala dan badan. Warga yang telah mendapatkan gunungan kemudian membawa pulang untuk dimakan. 
 
Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada tuhan telah diberikan limpahan nikmat. 
 
Kontributor: Rustaman Nusantara
Produser: Akira AW

