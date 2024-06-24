...

Buntut Pembakaran Properti Konser di Pasar Kemis, Vendor Rugi Miliaran Rupiah

Aimarani, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 23:05 WIB
Pihak vendor properti konser di Pasar Kemis mengaku merugi hingga miliaran rupiah. Hal ini buntut pembakaran oleh penonton setelah bintang tamu batal tampil. Sebagian properti seperti alat musik hingga sound system dirusak dan dibakar penonton.
 
Beberapa properti juga ada yang dijarah penonton. Pihak vendor berharap polisi dapat menangkap pelaku pembakaran properti tersebut. Pihak vendor juga meminta polisi dapat segera menangkap pihak penyelenggara konser musik yang diduga kabur membawa uang tiket penonton. 
 
Reporter : Aimarani
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

