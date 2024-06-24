...

Wapres Ma'ruf: Gangguan PDNS 2 Jadi Pelajaran Lebih Perkuat Keamanan Siber

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 22:15 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan serangan siber selalu terjadi di Dunia. Bahkan, Indonesia juga mengalami serangan siber beberapa hari terakhir. Dia memastikan pemerintah telah menyiapkan antisipasi-ansipasi-antisipasinya. 
 
Wapres mengungkapkan hal ini saat diminta respon terkait Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur, mengalami serangan siber. Pelaku dilaporkan menyerang PDNS 2 menggunakan randomware jenis Branchiper dan meminta tebusan sebesar USD 8 juta atau setara Rp131,3 triliun.
 
Upaya pemulihan Pusat Data Nasional ini terus dilakukan bersama BSSN, Polri, Kementerian/Lembaga terkait, Telkom dan mitra penyelenggara lainnya. Untuk saat ini, pusat pelayanan imigrasi sudah berjalan normal untuk keperluan izin tinggal, pengurusan visa, dan lainnya.
 
Wapres pun memastikan pemerintah akan memperkuat Pusat Data Nasional untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat dan menjaga pelayanan publik agar tidak terganggu.
 
