Wakil Presiden (Wapres) ikut merespon nilai tukar Rupiah yang melemah dalam beberapa waktu terakhir terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sementara saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat masih berada di level Rp16.400-an.

Padahal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 rata-rata nilai tukar Rupiah diasumsikan hanya Rp15.000 per dolar AS. Wapres pun menuturkan bahwa pemerintah saat ini berupaya agar ekonomi Indonesia semakin terus menguat, khususnya dalam menghadapi krisis global yang tengah terjadi.

Wapres lantas mengatakan bahwa dalam Rapat Terbatas bersama Presiden siang tadi, pemerintah tengah membahas langkah- langkah untuk menguatkan nilai rupiah. Salah satunya dengan adanya intervensi dari bank sentral. Kendati nilai rupiah sempat melemah, Wapres meyakini bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah membaik, bahkan lebih baik dari beberapa negara di kawasan.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

