Viral sebuah vidio yang memperlihatkan aksi juru parkir (jukir) liar di kawasan Monas, yang mematok parkir Rp300 ribu untuk sebuah bus wisata. Bus pariwisata tersebut berencana mengunjungi Monas, pada Jumat (21/6).

Menanggapi hal tersebut Menparekraf Sandiaga Uno mengaku sangat serius menyoroti masalah ini. Dia meminta Dinas Perhubungan menindak tegas jukir liar yang meresahkan.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

