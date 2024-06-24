...

Begal Bersenpi dan Sajam Beraksi Siang Bolong di Duren Sawit, Korban Terkena Bacok

Rio Manik, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 23:46 WIB
Aksi begal terjadi di siang bolong di kawasan Bunga Rampai, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari CCTV terlihat rombongan pelaku berjumlah 6 orang membegal motor pada Senin (24/6) siang. Pelaku merampas sepeda motor korban dan sejumlah uang tunai setelah membacok korbannya.
 
Pelaku juga sempat melepaskan tembakan senjata api saat aksi begal tersebut mulai diketahui warga sekitar. Polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus ini.
 
Reporter : Rio Manik
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

