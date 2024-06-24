Aksi begal terjadi di siang bolong di kawasan Bunga Rampai, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari CCTV terlihat rombongan pelaku berjumlah 6 orang membegal motor pada Senin (24/6) siang. Pelaku merampas sepeda motor korban dan sejumlah uang tunai setelah membacok korbannya.

Pelaku juga sempat melepaskan tembakan senjata api saat aksi begal tersebut mulai diketahui warga sekitar. Polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus ini.

Reporter : Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News