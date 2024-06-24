...

Kecanduan Judi Online, Petugas Pengisi ATM di Batam Curi Uang Rp1,1 Milar

Gusti Yennosa, Jurnalis · Senin 24 Juni 2024 17:20 WIB
Kecanduan judi online, karyawan vendor bank di Batam bagian pengisian dan perbaikan ATM gondol uang Rp1,1 miliar. Aksi pencuriannya dilakukan sejak tahun 2022 dan baru terbongkar pada pertengahan Juni 2024.
 
Modusnya, pelaku mencuri kunci cadangan mesin atm dan diluar jam kerja mengambil uang dari kaset penyimpanan uang di ATM. Selain untuk judi online, uang hasil pencurian dipakai pelaku membeli mobil dan ponsl terbaru.
 
Kontributor: Gusti Yennosa

