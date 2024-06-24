Kecanduan judi online, karyawan vendor bank di Batam bagian pengisian dan perbaikan ATM gondol uang Rp1,1 miliar. Aksi pencuriannya dilakukan sejak tahun 2022 dan baru terbongkar pada pertengahan Juni 2024.

Modusnya, pelaku mencuri kunci cadangan mesin atm dan diluar jam kerja mengambil uang dari kaset penyimpanan uang di ATM. Selain untuk judi online, uang hasil pencurian dipakai pelaku membeli mobil dan ponsl terbaru.

