Jakarta Light Festival, Video Mapping Mempercantik Kawasan Kota Tua

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Minggu 23 Juni 2024 23:54 WIB
Kawasan wisata Kota Tua Jakarta menyelenggarakan Jakarta Light Festival. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT  ke-497 DKI Jakarta. Acara tersebut menampilkan pameran laser yang disorot ke arah Museum Sejarah Jakarta dengan berbagai bentuk gambar. 
 
Masyarakat terlihat cukup antusias menyaksikan acara Jakarta Light Festival. Pengunjung cukup ramai yang duduk lesehan di halaman.
 
Festival bertujuan untuk menempatkan Jakarta sebagai pusat kreativitas global. Menghadirkan pengalaman yang kalah menakjubkan dari festival cahaya di belahan dunia lain.
 
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

