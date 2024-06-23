Kawasan wisata Kota Tua Jakarta menyelenggarakan Jakarta Light Festival. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-497 DKI Jakarta. Acara tersebut menampilkan pameran laser yang disorot ke arah Museum Sejarah Jakarta dengan berbagai bentuk gambar.
Masyarakat terlihat cukup antusias menyaksikan acara Jakarta Light Festival. Pengunjung cukup ramai yang duduk lesehan di halaman.
Festival bertujuan untuk menempatkan Jakarta sebagai pusat kreativitas global. Menghadirkan pengalaman yang kalah menakjubkan dari festival cahaya di belahan dunia lain.
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Reza Ramadhan
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow