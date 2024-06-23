Kawasan wisata Kota Tua Jakarta menyelenggarakan Jakarta Light Festival. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-497 DKI Jakarta. Acara tersebut menampilkan pameran laser yang disorot ke arah Museum Sejarah Jakarta dengan berbagai bentuk gambar.

Masyarakat terlihat cukup antusias menyaksikan acara Jakarta Light Festival. Pengunjung cukup ramai yang duduk lesehan di halaman.

Festival bertujuan untuk menempatkan Jakarta sebagai pusat kreativitas global. Menghadirkan pengalaman yang kalah menakjubkan dari festival cahaya di belahan dunia lain.

Reporter: Iqbal Dwi Purnama

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

