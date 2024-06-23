Pulau Dutungan merupakan salah satu tujuan destinasi wisata alam favorit. Pulau Dutungan berlokasi di Kabupaten Barru, Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini menyimpan beragam keindahan alam yang sayang untuk dilewatkan.

Wisata alam Pulau Dutungan terletak 132 kilometer dari Kota Makassar. Pengunjung harus menempuh perjalanan darat selama 3 jam dari Makassar. Setibanya di Barru, perjalanan dilanjutkan dengan perahu dari Dermaga Tanjung Indah.

Kontributor: Udin Syahruddin

Produser: Akira AW

(fru)

