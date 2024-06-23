Jemaah haji kloter pertama asal Bojonegoro, Jawa Timur tiba di Tanah Air, Minggu (23/6). Ratusan keluarga yang sudah menunggu langsung menyerbu setiap bus yang datang.

Tangis haru dari keluarga pun pecah setelah para jemaah haji keluar dari dalam bus. Jumlah jemaah haji asal Bojonegoro tahun ini sebanyak 1.540 orang terdiri dari 6 kloter.

Kontributor: Dedi Mahdi

Produser: Akira AW

Tags: jemaah haji, haji 2024, bojonegoro, kedatangan jemaah haji, tanah air

(fru)

