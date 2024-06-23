...

Tukang Perabot di Jaktim Dibunuh Dua Anak Kandung karena Sakit Hati Dimarahi Ketahuan Mencuri

Rio Manik, Jurnalis · Minggu 23 Juni 2024 20:08 WIB
Seorang pedagang perabot tewas bersimbah darah akibat luka  tusuk. Ironisnya pembunuh adalah dua putrinya sendiri yakni K (17) dan P (16). 
 
Alasan pelaku melakukan pembunuhan sadis itu karena kesal dengan sang ayah. Kekesalan pelaku disebabkan usai mereka dimarahi oleh ayahnya. 
 
Korban saat itu memergoki pelaku ketika sedang mencuri uang. Setelah dimarahi itu, pelaku berniat membalas perbuatan ayahnya. Korban mengalami luka tusuk pada bagian dada.
 
Reporter : Rio Manik
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

