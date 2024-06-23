Seorang pedagang perabot tewas bersimbah darah akibat luka tusuk. Ironisnya pembunuh adalah dua putrinya sendiri yakni K (17) dan P (16).

Alasan pelaku melakukan pembunuhan sadis itu karena kesal dengan sang ayah. Kekesalan pelaku disebabkan usai mereka dimarahi oleh ayahnya.

Korban saat itu memergoki pelaku ketika sedang mencuri uang. Setelah dimarahi itu, pelaku berniat membalas perbuatan ayahnya. Korban mengalami luka tusuk pada bagian dada.

Reporter : Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

