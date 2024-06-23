Seorang wanita histeris saat berupaya menghentikan laju mobil usai terjadi perselisihan di jalan. Pengemudi wanita mencoba memegang pintu hingga sempat terseret 10 meter.

Mendengar teriakan tersebut warga dan pengguna jalan ikut menghentikan mobil. Massa yang kesal nyaris mengamuk melihat ulah pengemudi taksi online tersebut.

Menurut warga sebelumnya mobil yang dikendarai wanita itu bersenggolan di pertigaan Ancol. Namun, di tengah mediasi pengemudi taksi online tersebut mencoba kabur.

Reporter : Sofyan Firdaus

Produser: Reza Ramadhan